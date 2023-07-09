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Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Spor Haberleri

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

- Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

EDİRNE - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

Edirne'de 6 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 141 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı. Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek başpehlivanlık final müsabakasında güreşti. Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivanlığı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Spor

Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban Edirne Spor Haberler

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