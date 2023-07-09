Edirne'de düzenlenen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Seyfettin Selim, 22 milyon 222 bin lira vererek 15. kez ağalığı kazandı ve 4. altın kemerin ebedi sahibi oldu.

Kırkpınar'da 22 milyon 222 bin lira veren Seyfettin Selim 15'inci kez ağalığı aldı

Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)- Edirne'de devam eden 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce 14 yıl ağalık yapan ve ebedi altın kamer sahibi Seyfettin Selim, 22 milyon 222 bin liraya temsili koçu alarak gelecek yıl yapılacak 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de ağası oldu. Seyfettin Selim bu sonuçla 15'inci kez ağalığı alıp altın kemerin dördüncü kez ebedi sahibi oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bugün Er Meydanı'nda Kırkpınar Ağalığı için ihale düzenlendi. İhaleye bugüne kadar Kırkpınar'da 14 yıl ağalık yapan ve 3 altın kemerin ebedi sahibi iş insanı Seyfettin Selim ile Mehmet Tüyyüz katıldı. İhaleye Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi encümeni ile birlikte katıldı. Er Meydanı Stadı'ndaki protokol tribününde kurulan masada gerçekleştirilen ağalık ihalesini Belediye Başkanı Recep Gürkan açtı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ı temel direğinin ağalık olduğunu belirterek, "Büyük Türk milletinin en eski organizasyonu olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662'ncisine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yıl Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin canları ve kanlarıyla bize vatan olarak armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100'üncü yılı. Birazdan Mehmet Tüyyüz kardeşimiz ve Seyfettin Selim arkadaşımız 663'üncü tarihi Kırkpınar ağalı için herkesin huzurunda birbirleriyle yarışacaklar. Kırkpınar ağalığı sadece para ödemek değil, gönül ve sevda işidir. Gnlünde ve yüreğinde Türk milletinin ve Türk milletinin Ata sporu olan yağlı güreşin olması demektir. Her iki ağa adayımıza da başarılar diliyorum" dedi.

AĞALIK KOÇ İHALESİ 22 MİLYON 222 BİN LİRA'YA SATILDI

İhaleyi 4 milyon 023 bin lira ila başlatan Recep Gürkan ardından Seyfettin Selim 10 milyon 022 bin lira verdi. İhaleye katılan Mehmet Tüyyüz'ün rakamı 11 milyon liraya yükseltmesi üzerine bu kez Selim, 12 milyon 261 bin liraya çıktı. İhalede Mehmet Tüyyüz 13 milyon 500 bin lira verirken, Seyfettin Selim bu kez 15 milyon 022 bin liraya çıktı. İhalede Mehmet Tüyyüz 15 milyon 100 bin lira vermesiyle Seyfettin Selim rakamı 16 milyon 261 bin liraya çıkardı. Mehmet Tüyyüz'ün 17 milyona çıktığı ihalede Seyfettin Selim yine üstüne çıkarak 20 milyon verdi. Mehmet Tüyyüz'ün 21 milyon teklif ettiği ağalık koç ihaleisnde Seyfettin Selim ücreti 22 milyon liraya çıkardı. Mehmet Tüyyüz'ün 22 milyon 100 bin lira verdiği ihalede 3 altın kemerli ağa Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira verdi. Mehmet Tüyyüz bu rakamdan sonra ihaleden çekilince, 663'üncü Kırkpınar'ın ağası oldu.

DÖRDÜNCÜ ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLDU

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 15'inci ağalığını kazanarak Kırkpınar'da Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı. Üst üste 15'inci ağalığını alan Selim 4'üncü altın kemerin de ebedi sahibi oldu. Selim, "Bu yıl nasip olmadı ağalığı teslim etmek. 22 milyonun üstüne çıksaydı arkadaşımız verecektim ama seneye inşallah. Ata sporumuza helali hoş olsun diyorum bu para" dedi.