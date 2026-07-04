Ufuk Özünlü: 'Bu geleneği geleceğe taşımak zorundayız'

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, yarın yapılacak ağalık ihalesine katılacağını belirterek, "Gönlümden geçen, bu geleneğe hizmet etmeye devam etmek. Ayrıca başpehlivanlarımızın da belirli başarı kriterlerini yerine getirdiklerinde devlet sporcusu ünvanı alabilmelerini istiyorum. Bu hem sporcularımızı motive eder hem de ata sporumuzun geleceğine önemli katkı sağlar. Bu geleneği hep birlikte geleceğe taşımak zorundayız" dedi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oluyor. Dualı çayırda kol bağlayan pehlivanlar, yüksek hava sıcaklığına aldırış etmeden rakiplerini yenebilmek için tüm güçlerini ortaya koyuyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Sarayiçi Er Meydanı'nı dolduran güreşseverler, farklı boylarda gerçekleştirilen müsabakaları ilgiyle takip ediyor. Tribünlerde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, pehlivanların sergilediği mücadele izleyenlerden alkış alıyor. Gün boyunca devam edecek müsabakaların ardından tur atlayan pehlivanlar, altın kemer hedefiyle yollarına devam edecek.

"Kırkpınar'a ilgi her geçen yıl artıyor"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, güreşlerin çok güzel başladığını belirterek, "Öncelikle bütün Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu yılki Kırkpınar da tarihte güzel bir yer edinecektir. Bu yıl ilgi gerçekten çok yoğun. Geçen yıl da ağa olarak organizasyona katkı vermiştim ancak bu yıl talep iki, iki buçuk kat arttı. Dün tribünler hiç olmadığı kadar doluydu, bugün de tıklım tıklım. Normalde pazar günü gördüğümüz yoğunluğu bugün yaşıyoruz. Bu da Kırkpınar'ın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ve popülerliğinin arttığını gösteriyor. Bu tablo bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

"Er meydanında mücadele en üst seviyede olmalı"

Kırkpınar'ın ruhunun mücadele olduğunu vurgulayan Özünlü, "Buranın adı Er Meydanı. Kıran kırana mücadele bu işin doğasında var. İnsanlarımız kilometrelerce yoldan geliyor, çadırlarda zor şartlarda kalıyor ve bu heyecanı yaşamak için büyük fedakarlık yapıyor. Bu organizasyonun hakkını vermeyen herkes bence kul hakkına girmiş olur. Pehlivanlarımızın da kafaları rahat olduğunda mücadele kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bugün başpehlivanlık boyunda olması gereken seviyede güreşler izliyoruz. Artık yağlı güreş sporcuları da diğer branşlardaki sporcular gibi teknik, kondisyon ve güç çalışmaları yapıyor. Yeni nesil çok daha disiplinli geliyor. Bu da rekabeti artırıyor ve güreşlerin kalitesini yükseltiyor" diye konuştu.

"Bu geleneği geleceğe taşımak zorundayız"

Organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü aktaran Ufuk Özünlü, "Seyircilerimize daha iyi şartlar sunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen yıla göre tribün konforunu artırmaya çalıştık ancak çok yoğun bir talep var. Yaklaşık 13 bin kişilik tribüne çok daha fazla bilet talebi geliyor. Bu nedenle herkesten anlayış bekliyoruz. Yarın yapılacak ağalık ihalesine de katılacağım. Gönlümden geçen, bu geleneğe hizmet etmeye devam etmek. Ayrıca başpehlivanlarımızın da belirli başarı kriterlerini yerine getirdiklerinde devlet sporcusu ünvanı alabilmelerini istiyorum. Bu hem sporcularımızı motive eder hem de ata sporumuzun geleceğine önemli katkı sağlar. Bu geleneği hep birlikte geleceğe taşımak zorundayız" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı