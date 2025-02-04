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Kırklarelispor Taraftarları Beşiktaş Maçına Coşkuyla Hazırlanıyor

Kırklarelispor Taraftarları Beşiktaş Maçına Coşkuyla Hazırlanıyor
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda Beşiktaş ile karşılaşacak Kırklarelispor'un taraftarları, Millet Bahçesi'nde toplanarak maç öncesi bando eşliğinde eğlendi. Yüzlerce taraftar, 30 otobüs ve 15 midibüsle İstanbul'a hareket etti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda Beşiktaş ile karşılaşacak Kırklarelispor'un taraftarlarını heyecan sardı.

Millet Bahçesi'nde toplanan taraftarlar bando eşliğinde, Beşiktaş maçı öncesi çalınan şarkılar eşliğinde eğlendi. Taraftarlar, maçında takımlarını desteklemek üzere 30 otobüs ve 15 midibüslerle İstanbul'a hareket etti.

39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Ogün Çay, gazetecilere yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduklarını söyledi. Yüzlerce taraftarın takımlarına destek olmak için toplandığını ifade eden Çay, karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini belirtti.

Kırklarelispor taraftarlarından Rüya Nur da takımı desteklemek için İstanbul'a gideceklerini ifade etti. Bugün kentte büyük bir coşku ve heyecanının olduğunu anlatan Nur, Kırklarelispor'u destekleyen herkese teşekkür etti.

Taraftarlardan Gülşen Gürses ise Kırklareli gibi küçük kentlerde birlik ve beraberlik açısından sporun önemli olduğuna değindi.

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
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