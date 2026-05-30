Yağlı güreş organizasyonunda "at yarışı" etkinliği

Kırklareli'nde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri kapsamında 4 kategoride at yarışları yapıldı. Bir jokeyin kaçırdığı at pist dışında koşarken yakalandı. Yarışlarda Işık Seymen, Batuhan Keresteci ve Orhan Bozyel birinci oldu.

Kırklareli'nde "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" kapsamında at yarışları yapıldı.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, stat yakınındaki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.

İngiliz ve Arap atlarının katılımıyla 4 kategoride 4 yarış düzenlendi.

Yarış öncesi bir jokeyin kaçırdığı at, pist dışında koştu. At uzun uğraşlar sonucunda diğer jokeyler tarafından yakalandı.

Koşularda kategorilerinde Işık Seymen, Batuhan Keresteci ve iki kategoride Orhan Bozyel birinci oldu.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere açıklamasında, çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek yarışa 20 atın katıldığı bilgisini verdi.

Vatandaşlar yarışları traktör römorkları ve iş makinelerinin üzerine çıkarak izledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
