Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nda, dördüncü gün müsabakaları yapıldı. Kocaeli Basket, Galatasaray'ı 51-40 yenerek galip geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası dördüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Galatasaray ile Kocaeli Basket ile karşılaştı.

Karşılaşmada Kocaeli Basket, Galatasaray'ı 51-40 yendi.

Bugünkü müsabakalarda, Muratpaşa Belediyesi - Demir Akademi, Uludağ Atletik - Sportek ve Arena Basketbol - Arka Spor karşılaşacak.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
