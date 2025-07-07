Kırklareli'de Fair Play Buluşması Gerçekleşiyor

TMOK Fair Play Komisyonu'nun yurt genelinde fair play felsefesinin yaygınlaştırılması amacıyla devam ettiği 'Fair Play buluşmalarının Kırklareli olacak. Kırklareli Fair Play Buluşması, 10 Temmuz Perşembe günü Kırklareli Sağlık Yerleşkesi Dr. M. Fuat Umay Konferans Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu yeni yönetimi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu bağlamda Fair Play komisyonunun ikinci durağı Kırklareli olacak.

'Fair Play Buluşmaları' başlığı altında gerçekleşecek ve Türkiye genelinde Fair Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve bu felsefenin toplumun tüm katmanlarına benimsetebilmesi amacıyla çıkılan yolda komisyon üyeleri Kırklareli'nde sporun paydaşları ile buluşacak.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın daveti ile 10 Temmuz Perşembe günü, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi Dr. M. Fuat Umay Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek buluşmada komisyon üyeleri; sporcular, yöneticiler, hakemler ve antrenörlerle bir araya gelecek, düzenlenecek panel ile Fair Play olgusu görseller eşliğinde anlatılacak. Ayrıca panel öncesinde Fair Play Komisyonu'nun daha önce gerçekleştirdiği Fair Play'i anlatan karikatür ve fotoğraflar sergilenecek. - İSTANBUL