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Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u Geçti

Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kırıkkale FK, sahasında oynadığı maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Golleri Can Muhammet Vural ve Osman Arslantaş kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kırıkkale FK, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Burak Olcar, Erkan Akbulut, Onur Gülter, Onurcan Dolgun

Kırıkkale Futbol Kulübü: Onur Behiç Özalgan, Adem Ercan, Burak Başkaya (Nurettin Çağlar dk. 86), Emir Açıkgöz, Serhat Tunç (Buğra Şahiner dk. 68), Fırat Sarı, Can Muhammet Vural (Osman Arslantaş dk. 77), Abdul Kadir Korkut, Yağız Gül (Muhammed Çoban dk. 46), Muharrem Öner, Mehmet Tolun (Yusuf Ensar Poyrazlı dk. 46)

Teknik Direktör: Aykut Erdoğdu

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Berat Yaman dk. 46), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş, Alperen Arslan (Enes Savucu dk. 87), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı (Cengizhan Akgün dk. 66), Metehan Ünal (Burak Yaz dk. 46), Umut Tanış (Nuri Aydın dk. 66)

Teknik Direktör: Derviş Deniz

Goller: Can Muhammet Vural (dk. 52), Osman Arslantaş (dk. 87) (Kırıkkale FK)

Sarı Kartlar: Fırat Sarı (Kırıkkale FK) - Ferhat Canlı, Burak Yaz (Yeni Malatyaspor) - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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