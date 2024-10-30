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Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 ile Geçerek Türkiye Kupası'nda Tur Atladı

Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 ile Geçerek Türkiye Kupası'nda Tur Atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kırıkkale FK, 3. Lig temsilcisi olarak mücadele ettiği maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta goller 52. dakikada Can Muhammet Vural ve 87. dakikada Osman Arslantaş'tan geldi.

Stat: Başpınar 17 Ağustos

Hakemler: Burak Olcar, Erkan Akbulut, Onur Gülter

Kırıkkale FK: Onur Behiç Özalgan, Adem Ercan, Burak Başkaya (Dk. 86 Nurettin Çağlar), Emir Açıkgöz, Serhat Tunç (Dk. 68 Buğra Şahiner), Fırat Sarı, Can Muhammet Vural (Dk. 77 Osman Arslantaş), Abdulkadir Korkut, Yağız Gül (Dk. 46 Muhammed Çoban), Muharrem Öner, Mehmet Tolun (Dk. 46 Yusuf Ensar Poyrazlı)

Yeni Malatyaspor : Abdulsamet Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Dk. 46 Berat Yaman), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş, Alperen Arslan (Dk. 87 Enes Savucu), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı (Dk. 66 Cengizhan Akgün), Umut Taniş (Dk. 66 Nuri Aydın), Metehan Ünal (Dk. 46 Burak Yaz)

Goller: Dk. 52 Can Muhammet Vural, Dk. 87 Osman Arslantaş (Kırıkkale FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ferhat Canlı, Dk. 81 Burak Yaz ( Yeni Malatyaspor ), Dk. 81 Fırat Sarı (Kırıkkale FK)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nesine 3. Lig temsilcisi Kırıkkale FK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Spor

Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası Futbol Finans Spor

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