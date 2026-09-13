Haberler

Kırıkkale FK, Teknik Direktör Engin Çalışır ile yollarını ayırdı

Kırıkkale FK, Teknik Direktör Engin Çalışır ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig’de mücadele eden Kırıkkale FK, Teknik Direktör Engin Çalışır ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Kırıkkale FK, Teknik Direktör Engin Çalışır ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın başında bulunduğu süre içerisinde göstermiş olduğu çaba ve verdiği emeklerden dolayı Sayın Engin Çalışır'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarı ve esenlikler dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Kötü haber! Cep yakacak tarihi bir zam daha geliyor
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Lüks otomobil bu hale geldi! Sürücü ağır yaralı
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili 'satıldı' iddiası! 5 şüpheli gözaltında

Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili vahim iddia! Hem de ailesi...