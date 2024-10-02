Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale FK'da Önemli Değişiklikler: Teknik Direktör İçin Yol Ayrımı

Kırıkkale FK'da Önemli Değişiklikler: Teknik Direktör İçin Yol Ayrımı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Futbol Kulübü, alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdı. Kulüp, disiplinsiz davranışlar nedeniyle oyuncu Can Muhammet Vural'ı kadro dışı bıraktı ve deplasman organizasyonlarını değiştirerek otobüsle seyahat edecek. Yeni kaptanlar ise Adem Ercan, Emre Tosun ve Nurettin Çağlar olarak belirlendi.

Kırıkkale Futbol Kulübü, son dönemde alınan olumsuz sonuçlar ve yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle önemli bir değişikliğe giderek teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırıkkale FK'dan yapılan resmi açıklamada, kulüp yönetimi, takım ruhu ve disiplini her şeyin üzerinde tutma kararlılığını sürdürerek, oyuncularından Can Muhammet Vural'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, formayı terleten her bireyin onur ve sorumlulukla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Deplasman organizasyonlarına yeni düzen

Kırıkkale FK, bundan sonraki tüm deplasman maçlarında uçak organizasyonlarını iptal ettiğini, takımın artık otobüsle yolculuk yapacağını belirtti.

Yeni kaptanlar belli oldu

Takım kaptanlığında da önemli değişikliklere giden Kırıkkale FK, yönetim kurulunun kararıyla Adem Ercan, Emre Tosun ve Nurettin Çağlar'ı kaptanlık görevine getirdi. Bu üç isim, takımın başarıya ulaşması için liderlik sorumluluğunu üstlenecek.

Hedef: Şampiyonluk

Açıklamada, Kırıkkale FK'nın şampiyonluk hedefinden asla vazgeçmediği vurgulanırken; teknik heyet, oyuncular ve yönetim olarak bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edileceği ifade edildi. Taraftarların desteğinin en büyük güç kaynağı olduğu belirtilerek, tüm Kırıkkaleliler stadı doldurup takıma destek vermeye davet edildi.

Kırıkkale Futbol Kulübü, mücadele azmi ve kararlılığıyla zaferlere birlikte koşacaklarının altını çizerek, büyük taraftarlarıyla bu yolda sonsuza dek ilerleyeceklerini açıkladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Emre Tosun Politika Futbol Spor

ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

Hizbullah görüntüleri yayınladı! İsrail askerleri bozguna uğradı

 İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı

Tansiyon düşmüyor! İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik

Dilan Polat yeni şarkısını çıkardı! Sözleri de bir hayli iddialı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lille Real Madrid hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Benfica Atletico Madrid hangi kanalda? Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 31. bölüm fragman izleme linki var mı? Liverpool Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Taş Kağıt Makas 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 2 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Sturm Graz Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 166. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Ekim Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Dinamo Zagreb Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 165. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Leipzig Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Leipzig Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title