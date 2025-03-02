Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
Mansur Yavaş, ön seçime neden katılmadığını ilk kez açıkladı

Mansur Yavaş, ön seçime katılmamama nedenini açıkladı
İspanya'dan AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı: Zamanı geldi

Bir ülkeden AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı

Kırıkkale FK, 7 Eylül Turgutlu'yu 2-1 Mağlup Etti

Kırıkkale FK, 7 Eylül Turgutlu'yu 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında Kırıkkale FK, sahasında 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Kırıkkale FK'nın gollerini Nurettin Çağlar atarken, Turgutlu'nun tek golü Üstün Bilgi'den geldi.

TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında Kırıkkale FK, sahasında karşılaştığı 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.'yi 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Berkay Ağış, Abdullah Melih Karaduman, Sabri Emre Tekin

Kırıkkale FK: Onur Behiç Özalgın, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Yıldıray Koçal (Behlül Aydık dk. 57), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar (Fırat Sarı dk. 90), Buğra Şahiner (Sergen İlhan dk.46), Emre Keleşoğlu, Ömer Turan (Abdulkadir Korkut dk. 46), Seyit Mehmet Söğüt (Bahattin Köse dk. 63), Burak Avşar

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: Tolgahan Acar, Erdinç Çepoğlu, Üstün Bilgi, Ayhan İmir (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 74), Egehan Gök (Furkan Ceylan dk. 68), Umut Sözen, Berat Onur Pınar, Arda Köksal, Serkan Yeşilyurt (Yunus Emre Atsız (dk. 82), Mert Önal, Mehmet Berber

Goller: Nurettin Çağlar (dk. 21, dk. 62) (Kırıkkale FK), Üstün Bilgi (dk. 56) (7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar) - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Moskova-Washington hattında yeni dönem: Hayal bile edemezdik
img

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
img

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Cimbom yine Paşa'ya takıldı!
İsyanı Cihan Aydın'a: Okan Buruk, maçın başında sinirden çılgına döndü

Sinirden çılgına döndü!
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.