Kırıkkale'de 400 Öğrenci Ücretsiz Yüzme Kurslarıyla Yüzme Öğreniyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 400 öğrenci, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi sayesinde modern tesislerde ücretsiz verilen kurslarda yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, Kırıkkale'deki öğrencilere modern tesislerde güvenli yüzme eğitimi sunuyor. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak verilen bu kurslara katılan öğrenciler, antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme öğreniyorlar. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaklaşık 400 öğrenci, bu projeden faydalanarak yüzme becerilerini geliştiriyor. Öğrenciler, kurslar sayesinde yaz tatillerini daha verimli geçiriyor.

Projenin önemine dikkat çeken yüzme antrenörü Yaren Sıla Kınay, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesi altında Kırıkkale Bahşılı ilçesinde yaklaşık 400 öğrencimize yüzme dersi veriyoruz. Yüzme dersleri, haftanın 5 günü devam ediyor. Öğrencilerimiz burada hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor" dedi.

Yüzme antrenörü Ebrar Berivan Temel ise, "Yüzme eğitimi dört stilde veriliyor. Eğitimler, öncelikle suda durma teknikleriyle başlıyor ve ardından diğer stillere geçiliyor. Bu kapsamlı eğitimler sayesinde çocuklar, hem yüzme becerilerini geliştiriyor hem de güvenli bir ortamda serinleme imkanı buluyor" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE