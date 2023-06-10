- Kiraz Festivali'nde 5 kilometre yüzdüler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Uluslararası Kiraz Festivali programı çerçevesinde düzenlenen Mikes Kelemen Açık Deniz Yüzme Yarışları tamamlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 57.'si düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali programı çerçevesinde yer alan Mikes Kelemen Açık Deniz Yüzme Yarışları yaklaşık 60 yüzücünün katılımıyla tamamlandı.

Alkaya Sahili'nden başlayarak Rumeli İskelesi'ne kadar 5 kilometrelik parkur boyunca kulaç atan sporcular, birinciliği elde etmek için kıyasıya mücadele ederken yarışmanın birincisi 60 yaşındaki Yüksel Sönmez oldu. Sönmez, birinciliğin ardından yaptığı konuşmasında, "Biz İstanbul'dan geliyoruz. 57. Kiraz Festivali'ne katılmaktan çok mutluluk duyduk. Bu organizasyonda olmak için buradayız. Kiraz Festivali'nde 5 bin metre yüzdük. Yorulmadan çok sakin bir şekilde çıktık, mutluyuz. Bu organizasyonu düzenlediği için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür ederim" dedi.

Yarışların tamamlamasının ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sporcuları tebrik ederek birincilik kupasını ve madalyaları takdim etti.