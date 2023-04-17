Kınıkspor'da umutlar yeni sezona sarktı

Antalya Süper Amatör Lig (SAL) ekiplerinden Kaş Kınıkspor, Bölgesel Amatör Lig hayallerini önümüzdeki sezona bıraktı. Sezonda gurubunu 32 puanla ikinci sırada tamalayıp BAL hedeflerini Play-Off'da kaybeden Kınıkspor'da tek hedef önünüzdeki sezonda BAL'a yükselmek.

Sezona profesyonel futbolculuk kariyerinde 17, antrenörlük kariyerinde ise 10 yılı geride bırakan Hasan Aydın'la başlayan Kınıkspor, kısıtlı bütçeye rağmen Play-Of oynama başarısı gösterdi. 2 futbolcu haricinde takım kadrosunu dış transferlerle tamamlayan Kınıkspor'a 3 futbolcu da alt yapıdan dahil oldu. Kısıtlı bütçeyle sezonu hedeflerinin üstünde tamamladıklarını belirten antrenör Hasan Aydın" "Kulüp başkanı Ayhan Yıldırım ve 2.başkan Selim Açıkgöz'ün destekleriyle bu başarıyı yakaladık. Tüm zorluklara rağmen futbolcularımla birlikte dik duruş sergiledik emeği geçen herkese teşekkür ederim" diyerek yeni sezonda işlerini şansa bırakmayacaklarını kaydetti.

Teknik sorumluluğunu Hasan Aydın'ın yaptıüğı Kınıkspor'da yardımcı antrenör olarak Nevzat Kafadaroğlu, kaleci antrenörü olarak da Tugşat Karaardıç görev yaptı. - ANTALYA