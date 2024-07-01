Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 5 isme tam not veren Mourinho, 3 yıldızın da üstünü çizdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk hazırlık maçı sonrası raporunu oluşturdu.

RAPORUNU HAZIRLADI

Mourinho, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.

5 İSME TAM NOT VERDİ

Jose'nin kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi. Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mou'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi.

3 FUTBOLCUNUN DA ÜZERİNİ ÇİZDİ

Başarılı teknik adam Mourinho Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten memnun kalmadı. 3 isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek.