Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti

İngiltere FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelenin hemen başında attığı golle tarihe geçti.

13'ÜNCÜ SANİYEDE ATTI

City'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 13. saniyede attığı golle FA Cup finalleri tarihinde en hızlı golü atan futbolcu olmayı başardı.

303 MAÇA ÇIKTI

Şampiyonlar Lig'inde de finale çıkmayı başaran Manchetser City ile toplamda 303 maça çıkan İlkay, 59 gol ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.