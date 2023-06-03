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Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti

Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, FA Cup finalinde Manchester United'a 13'üncü saniyede attığı golle tarihe geçti.

İngiltere FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelenin hemen başında attığı golle tarihe geçti.

13'ÜNCÜ SANİYEDE ATTI

City'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 13. saniyede attığı golle FA Cup finalleri tarihinde en hızlı golü atan futbolcu olmayı başardı.

Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti

303 MAÇA ÇIKTI

Şampiyonlar Lig'inde de finale çıkmayı başaran Manchetser City ile toplamda 303 maça çıkan İlkay, 59 gol ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester City FC İlkay Gündoğan Spor Haberler

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