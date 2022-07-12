Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil'in sözleşme fesih detayları belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil'in sözleşme fesih detayları belli oldu

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil'in sözleşme fesih detayları belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tecrübeli futbolcu Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen yıldız ismin gelecek sezonun parasını da alarak takımdan ayrıldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

GELECEK SEZONUN PARASINI DA ALDI

Sansürsüz Futbol'un haberine göre, Başakşehir ile görüşen ve anlaşması an meselesi olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile olan kontratını feshetmek için gelecek sezonun maaşını da peşin olarak aldığı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR İLE İMZALIYOR

Sarı-lacivertlilerden ayrılan Mesut Özil'in yeni adresinin teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir olacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun, Belözoğlu ile olan yakın arkadaşlığı ise bu iddiaları güçlendirir nitelikte.

532 GÜN SÜRDÜ

Transferi büyük yankı uyandıran dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in Fenerbahçe serüveni 532 gün sürdü. Özil, 36 maçta 8 gol 3 asist ile oynadı.

Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil'in sözleşme fesih detayları belli oldu

Haberler.com - Spor

Başakşehir Mesut Özil Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title