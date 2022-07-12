Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil'in sözleşme fesih detayları belli oldu

Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

GELECEK SEZONUN PARASINI DA ALDI

Sansürsüz Futbol'un haberine göre, Başakşehir ile görüşen ve anlaşması an meselesi olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile olan kontratını feshetmek için gelecek sezonun maaşını da peşin olarak aldığı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR İLE İMZALIYOR

Sarı-lacivertlilerden ayrılan Mesut Özil'in yeni adresinin teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir olacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun, Belözoğlu ile olan yakın arkadaşlığı ise bu iddiaları güçlendirir nitelikte.

532 GÜN SÜRDÜ

Transferi büyük yankı uyandıran dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in Fenerbahçe serüveni 532 gün sürdü. Özil, 36 maçta 8 gol 3 asist ile oynadı.

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