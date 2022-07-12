Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil'in sözleşme fesih detayları belli oldu
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tecrübeli futbolcu Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen yıldız ismin gelecek sezonun parasını da alarak takımdan ayrıldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
GELECEK SEZONUN PARASINI DA ALDI
Sansürsüz Futbol'un haberine göre, Başakşehir ile görüşen ve anlaşması an meselesi olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile olan kontratını feshetmek için gelecek sezonun maaşını da peşin olarak aldığı öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR İLE İMZALIYOR
Sarı-lacivertlilerden ayrılan Mesut Özil'in yeni adresinin teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir olacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun, Belözoğlu ile olan yakın arkadaşlığı ise bu iddiaları güçlendirir nitelikte.
532 GÜN SÜRDÜ
Transferi büyük yankı uyandıran dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in Fenerbahçe serüveni 532 gün sürdü. Özil, 36 maçta 8 gol 3 asist ile oynadı.
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