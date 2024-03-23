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Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri

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Geçtiğimiz günlerde oynanan ve maç sonunda skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili çok konuşulacak bir çıkış da ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan geldi.

"CAMİANIN İKNA ETMESİ LAZIM"

Fenerbahçe ve Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a camianın sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Ilıcalı, "Camianın onu ikna etmesi lazım. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Hikayesinin bitmediğini düşünüyorum" dedi.

"ÇOCUĞU KIZDIRIRSAN NE OLUR?"

Son günlerde yaşananlardan sonra Ali Koç'un takımı ligden çekme ihtimalini de değerlendiren Ilıcalı'nın Koç'a, "İçinde bir çocuk var. Çocuğu kızdırırsan ne olur, topunu alır gider" dediği anlar ise kısa sürel viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (4)

purpleler Purpleler:

Şımarık veled,fenerbahçeyide babasının holdingi zannediyor.

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nihat :

fazla naz aşık usandırır derler. tehditle ligde kalıp şampiyonluk mu ? vereceğiz. hakemleri görmüyor mu topu çizgiye çekip uzatmalar da penaltı vermek mi dersin. Trabzon seyircisi futbolu hakemler kadar iyi bilen bir topluluk, Trabzon'da verilmesi gereken penaltıyı verme , kırmızı kartı gösterme ortalığı karıştır. hakemlerin hakemlik kariyeri nokta konulmalı. Trabzon'a ceza verilmeli. fenerli bir iki futbolcu yada ceza verilmeli

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Hako Sanane:

Ali Koç bu kafayla sıfırdan başlasa sıfırda biter. Ailesinin mirası bunu kurtarmış. Yoksa bu beyinle iş bile bulamazdı bu. Mücadeleyi hakem satın alarak, ligden çekiliriz tehditiyle değil. Hakkı ile sahaya çıkıp kazanarak vereceksin.

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Hacı Şembeki:

Ne futboldan nede yöneticilikten anlıyor Ali Koç.....işi gücü dikkat çekmek için ortalığı karıştırmak....Futboldan başka her şey var adamda...olan FB taraftarına oluyor....Gitsinde Camia bir nefes alsın ya....Futboldan soğuduk.

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