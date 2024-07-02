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Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca

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Son olarak Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Kanarya'nın transferdeki rakibi İtalyan devi Milan. A Milli Takım ile birlikte EURO 2024'te boy gösteren Yusuf'un turnuvanın ardından kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'yı da markaja aldı.

Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca

TRANSFERDE RAKİP MİLAN

RMC Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin işi resmiyete dökmesi durumunda ise en ciddi rakibinin Milan olacağı belirtildi. Haberde Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca'nın Lille'in eski hocası olduğu ve Yusuf'u İtalyan ekibine getirmek istediği öne sürüldü. A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösteren milli futbolcunun son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri sarsmayı başaran 27 yaşındaki futbolcu, 4 de asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Vll. Murat:

Sakin böyle bir hata yapmayın

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Mehmet Deniz:

Fenerbahçe’de hatlrbiden çok kotu bir transfer komitesi var.Avrupada oynayan ne kadar çöp Türk oyuncular varsa inanilmaz rakamlara Fenerbahçe’ye karalanıyor.Yusuf Yazici bunların arasında en çöp olanı

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al alabilirsin:

alin alin cok iyi:)))

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