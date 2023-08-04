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Kimler var kimler! Galatasaray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç kadroda yer alırken, Kerem Demirbay kadroda yer almadı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

ZAHA VE ICARDI KADRODA

Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

MAÇ 8 AĞUSTOS'TA

Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci:

  • Fernando Muslera
  • Günay Güvenç
  • Berk Balaban

Defans:

  • Leo Dubois
  • Angelio
  • Kaan Ayhan
  • Victor Nelsson
  • Emin Bayram
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Kazımcan Karataş
  • Sacha Boey

Orta Saha:

  • Fredrik Midtsjo
  • Berkan Kutlu
  • Sergio Oliveira
  • Lucas Torreira

Forvet:

  • Kerem Aktürkoğlu
  • Mauro Icardi
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Wilfried Zaha
  • Nicol Zaniolo
  • Halil Dervişoğlu
  • Barış Alper Yılmaz
  • Cedric Bakambu

Liste B:

  • Jankat Yılmaz
  • Ali Turap Bülbül
  • Metehan Baltacı
  • Caner Doğan
  • Baran Aksaka
  • Hamza Akman
  • Efe Akman
  • Baran Demiroğlu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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