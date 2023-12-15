Kim ne kadar kazandı? İşte 4 takımımızın UEFA'dan elde ettiği gelir
Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden 4 takımımızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan kazandığı net rakam belli oldu. Temsilcilerimiz toplamda 1 milyar 402 milyon 520 bin TL kazandı. Peki hangi takım ne kadar kazandı? İşte cevabı...
Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan kazandığı toplam tutar 1 milyar 402 milyon 520 bin TL (43.933.237 Euro) olarak açıklandı.
TOPLAM 1,5 MİLYAR TL'YE YAKIN PARA KAZANDILAR
Aylardır gruplarda mücadele eden 4 takımımız bu sezon toplamda 1 milyar 402 milyon 520 bin TL(43.933.237 Euro) kazandı.
İşte takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelir;
- Adana Demirspor; 1 Milyon 50 Bin Euro
- Beşiktaş; 5 Milyon 140 Bin 700 Euro
- Fenerbahçe; 7 Milyon 601 Bin 800 euro
- Galatasaray; 30 Milyon 140 Bin 737 Euro