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Kim ne kadar kazandı? İşte 4 takımımızın UEFA'dan elde ettiği gelir

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Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden 4 takımımızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan kazandığı net rakam belli oldu. Temsilcilerimiz toplamda 1 milyar 402 milyon 520 bin TL kazandı. Peki hangi takım ne kadar kazandı? İşte cevabı...

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan kazandığı toplam tutar 1 milyar 402 milyon 520 bin TL (43.933.237 Euro) olarak açıklandı.

TOPLAM 1,5 MİLYAR TL'YE YAKIN PARA KAZANDILAR

Aylardır gruplarda mücadele eden 4 takımımız bu sezon toplamda 1 milyar 402 milyon 520 bin TL(43.933.237 Euro) kazandı.

İşte takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelir;

  • Adana Demirspor; 1 Milyon 50 Bin Euro
  • Beşiktaş; 5 Milyon 140 Bin 700 Euro
  • Fenerbahçe; 7 Milyon 601 Bin 800 euro
  • Galatasaray; 30 Milyon 140 Bin 737 Euro
Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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