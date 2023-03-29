Kim Min-Jae'nin milli takım için dedikleri ülkesinde kıyameti kopardı! Özür dilemek zorunda kaldı

Napoli'nin Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Kim Min-Jae'nin, ülkesi Güney Kore ile çıktığı Uruguay maçının ardından yaptığı açıklamalar tepki çekti. "Zihinsel olarak çok yorgunum. Şu an için milli takım yerine sadece kulübüme odaklanmak istiyorum." diyen Jae, eleştiriler sonrası özür diledi. Yeni bir açıklama yapan başarılı savunmacı, "Çok maç oynadım ve hiç dinlenmeye fırsatım olmadı. Zihinsel olarak çöktüm ve bu açıklamayı yaptım." dedi.

İtalya Serie A ekibi Napoli'de şampiyonluk mücadelesi veren başarılı savunmacı Kim Min-jae, ülkesi Güney Kore ile çıktığı maç sonrası dedikleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

"MİLLİ TAKIM YERİNE KULÜBÜME ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Hazırlık maçında Uruguay'a 2-1 mağlup olan Güney Kore'de Kim Min-Jae yaptığı açıklamada, "Zihinsel olarak çok yorgunum. Şu an için milli takım yerine sadece kulübüme odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ZİHİNSEL OLARAK ÇÖKTÜM"

Eleştirilerin ardından bir açıklama daha yaparak özür dileyen Kim Min-Jae, "Sözlerime şaşıran herkesten özür dilerim. Ufak bir sakatlık geçirdim ve iyileştim. Çok maç oynadım ve hiç dinlenmeye fırsatım olmadı. Zihinsel olarak çöktüm ve bu açıklamayı yaptım. Tekrar bizi destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyorum." dedi.