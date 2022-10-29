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Fenerbahçeliler, Kim Min-Jae'ye "Kal" dediği için bin pişman! Sözleri taraftarı derinden yaraladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon euroya Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. O dönem sarı-lacivertlilerin gitmemesi için büyük baskı yaptığı Güney Koreli stoper, "Napoli benim için büyük bir fırsattı. Türkiye'deki maceramdan sonra Napoli'den teklif geldiğini öğrendim ve kabul etmek için bir an bile tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'ye transfer edilen Kim Min-Jae, sezon başında Napoli'ye transfer olmuştu. Güney Koreli futbolcu, İtalya'daki günleri ve transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kim Min-Jae transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Napoli benim için büyük bir fırsattı. Türkiye'deki maceramdan sonra Napoli'den teklif geldiğini öğrendim ve kabul etmek için bir an bile tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli stoperin açıklamalarının devamı şöyle:

"Napoli şehrini eşimle beraber yeni yeni gezmeye başladık ve şimdiden çok sevdiğimi söyleyebilirim. Buradayken alışkanlıklarımı değiştirmem gerekmiyor. En sevdiğim yemek hala Kimchi.

Fenerbahçeliler, Kim Min-Jae'ye 'Kal' dediği için bin pişman! Sözleri taraftarı derinden yaraladı

Sezona gerçekten çok iyi başladık. Bu şekilde devam edersek taraftarlarımızın 32 yıldır beklediği zafere ulaşabiliriz. Açıkçası bu kadar hızlı ve heyecan verici başlamayı beklemiyordum. Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde lideriz. Üç ay içinde geldiğimiz nokta beklentilerimi çok aştı.

Tüm rakiplerimize saygı duyuyorum ancak Juventus yenmeyi gerçekten çok istiyorum. Taraftarlarımız bu maçı çok önemsiyor, bu yüzden de bu maç benim için çok önemli. Eğer Juventus'a karşı iyi bir oyun sergilersem burada efsane olabilirim."

Haberler.com - Spor

İtalya Serie A Kim Min-Jae Fenerbahçe Napoli Spor Haberler

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