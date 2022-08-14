Kim Milyoner Olmak İster'de görülmemiş soru! Kenan İmirzalıoğlu ekrana bakınca kahkahayı patlattı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun cevap şıkları eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu. Salako, Davaro, Feyzo ve Maho şıklarını gören yarışmacı gözlerine inanamazken, Kenan İmirzalıoğlu da gülmeden edemedi.

Yarışmada sorulan ilginç sorular nedeniyle sık sık gündem olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu sefer de bir spor sorusuyla gündeme geldi.

FUTBOLCUNUN SOYADI SORULDU

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem yarışmacıyı hem de seyircileri güldürdü.

50 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

SORU:"Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?"

A: Salako

B: Davaro

C: Feyzo

D: Maho

CEVAP: SALAKO (A)

Yarışmacı soru karşısında çekilme hakkını kullanarak 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.