Kim daha büyük belli olacak! Arjantin ve Portekiz finalden önce karşılaşamayacak

2022 Dünya Kupası büyük heyecana sahne oluyor. Dünyanın ikiye bölündüğü Ronaldo mu ?Messi mi ? tartışması ise halen sürüyor. Büyük bir önem taşıyan turnuvada akıllara bir yandan da son dünya kupalarını oynayan Ronaldo ve Messi geliyor. İki yıldız ismin grup eşleşmelerinden dolayı sadece finalde karşı karşıya gelecekleri ise futbolseverlerin heyecanına heyecan katıyor.

Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi ve son 16 eşleşmeleri belli oldu. Arjantin ve Portekiz'in ise sadece finalde eşleşebileceği ise gözlerden kaçmadı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahip olacak maçlarda Hollanda – ABD, Arjantin – Avustralya, Fransa – Polonya, İngiltere – Senegal, Japonya – Hırvatistan, Brezilya – Güney Kore, Fas – İspanya ve Portekiz - İsviçre eşleşmeleri oluştu.

FİNAL DIŞINDA KARŞI KARŞIYA GELEMEYECEKLER

Turnuvada oluşan eşleşmelere göre, C Grubu'nu Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ın önünde bitiren Lionel Messi'li Arjantin ile Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın bulunduğu H Grubu'ndan lider çıkan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz sadece 2022 Katar Dünya Kupası'nın finalinde eşleşebilecek.

RONALDO MU ? MESSİ Mİ ?

Yaşanan bu gelişme şimdiden futbolseverleri heyecanlandırmış durumda. 18 Aralık'ta Lusail Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Dünya Kupası finalinde hangi yıldız ismin yer alacağı ise oldukça merak uyandırıyor.