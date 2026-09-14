Haberler

Kilyosspor'un hedefi 3 sezonda profesyonel lig

Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Amatör Lig takımlarından Kilyosspor, yeni dönem yapılanması kapsamında altyapı, tesisleşme, kurumsal yönetim ve sportif başarı alanlarındaki çalışmalarıyla 3 sezonda profesyonel ligi hedefliyor.

Süper Amatör Lig takımlarından Kilyosspor, yeni dönem yapılanması kapsamında altyapı, tesisleşme, kurumsal yönetim ve sportif başarı alanlarındaki çalışmalarıyla 3 sezonda profesyonel ligi hedefliyor.

Kilyosspor'da mayıs ayında göreve başlayan yönetim, A takım yapılanması, altyapı, tesisler, sponsorluklar, kurumsal iletişim ve mali sürdürülebilirlik alanlarında kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kilyosspor Kulübü Başkanı Lokman Kanat'ın liderliğindeki yeni yönetim modeliyle kulüp, 2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig'de güçlü ve iddialı bir takım oluşturmayı, 2027-2028 sezonunda Bölgesel Profesyonel Geçiş Ligi'ne yükselmeyi ve 2028-2029 sezonunda ise TFF 3. Lig'e çıkarak profesyonel futbola adım atmayı hedefliyor.

Ayrıca Kilyos ve çevresindeki çocukların erken yaşta sporla buluşturulması, yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve A takıma kadar uzanan sürdürülebilir bir oyuncu sistemi kurulması amaçlanıyor.

Kilyosspor Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Kerem Gülmez, Lokman Kanat ve yönetim kuruluyla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Hepimizin ortak amacı Kilyosspor'u sağlam temeller üzerinde, planlı ve sürdürülebilir bir şekilde ileriye taşımak. Önümüzde üç yıllık net bir yol haritası var. Her sezonun hedeflerini ve yapılması gerekenleri şimdiden belirledik. Burada kişisel değil, tamamen Kilyosspor'un geleceğine odaklanan ortak bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber

Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber
Hakan Fidan açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti için kritik görüşme

Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti

LGBT derneklerinin perde arkası ortaya çıktı! Milyonlar aktarılmış
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor

Tüm Türkiye'nin beklediği büyük heyecan başlıyor
İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı

Yok artık İsmail Yüksek!
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
Nathan Ake'den takım arkadaşlarına dikkat çeken eleştiri

Takım arkadaşlarını açık açık eleştirdi