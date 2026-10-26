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Kılıçaslan Yıldızspor, Bişekspor'u U15 Kızlar Gelişim Ligi'nde 7-3 mağlup etti

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Kılıçaslan Yıldızspor, Bişekspor'u U15 Kızlar Gelişim Ligi'nde 7-3 mağlup etti
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U15 Kızlar Gelişim Ligi 21. Grup 9. haftasında Kılıçaslan Yıldızspor, galibiyeti bulunmayan Yozgat ekibi Bişekspor'u 7-3 mağlup etti. Kılıçaslan Yıldızspor'da Beren İstek, Cemre Arslan ve Pelin Öztürk, Bişekspor'da Elvin Çankaya, Nehir Turgut ve Ayşe Hümeyra Şahin gol attı.

U15 Kızlar Gelişim Ligi 21.Grupta ligin 9.haftasında Kılıçaslan Yıldızspor galibiyeti bulunmayan Yozgat ekibi Bişekspor'u 7-3 mağlup etti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Göktürk Seven, Efe Çağatay Koku, Melike Gök

Kılıçaslan Yıldızspor: Esra Çolak, Büşra Özkan, (Beyzanur Kaya dk.60), Elif Aygen Aslan, (Erva Karaca dk.85), Cemre Aslan, (Ebrar Köse dk.85), Suğra Kalabey, Elif Deren Taşçı, (Elifnaz dk.60), Nevin Hayat Sıhat, Ceylin Topaktaş, Rüya Sıhat, Beren İstek, Hatice Sultan Karağan, (Pelin Öztürk dk.19)

Bişekspor: Belinay Güler, Asunaz Bekar, (Elif dk.85), Melisay Tan, Ecrin Belinay Güler, (Elif Eylül Kızıl dk.48), İpek Temiz, (Elif Mina Tinel dk.85), Nehir Turgut, Zeynep Su Kızılırmak, (Gül Nida Tokat dk.85), Aslıcan Durak, Ayşe Hümeyra Şahin, Elvin Çankaya, (Merve Düzcan dk.70), Gülfidan Gökmen

Goller: Beren İstek (dk.24-32-60-61-88), Cemre Arslan (dk.44), Pelin Öztürk (dk.72), (Kılıçaslan Yıldızspor), Elvin Çankaya (dk.14), Nehir Turgut (dk.21), Ayşe Hümeyra Şahin (dk.80) (Bişekspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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