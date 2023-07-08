Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya-Ukrayna Savaşı gazileri için spor etkinliği düzenlendi. Etkinlikte halter yarışması ve koşu yarışları yapıldı. Kazanan gazilere çeşitli ödüller verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya- Ukrayna Savaşı gazileri için spor etkinliği düzenlendi.

Ukrayna Güçlü İnsan Federasyonu tarafından organize edilen etkinliğe gaziler ve yakınları katıldı.

Savaşta yaralanan ve travmalar geçiren, uzuvlarını kaybeden gazilerin normal hayata adaptasyonları amacıyla düzenlenen etkinlikte halter yarışması ve koşu yarışları yapıldı.

Ülkenin önde gelen spor antrenörlerinin hakemlik yaptığı yarışmaları kazanan gazilere çeşitli ödüller verildi.

" Spor, normal hayata dönüş konusunda yardımcı oluyor"

Savaşta ayağını kaybeden Aleksandr Şvaçko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te Donbas'taki çatışmalara katıldığını ve devamında askeri rezervde olduğunu belirterek, "24 Şubat'ta savaş başladığında asker arkadaşlarımla gelen emir doğrultusunda Kiev bölgesini korumak için yola çıktık. Toprağımızı korumamız gerekiyordu." dedi.

Bu tür spor etkinliklerine sürekli katıldığını anlatan Şvaçko, sporun adaptasyon, normal hayata dönüş, insanlarla iletişim kurma konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

"Adaptasyon sürecini atlattıktan sonra yeniden orduya dönebilirim"

Şvaçko, çimento fabrikasında satış uzmanı olarak çalıştığını dile getirdi.

"Ayağımı kaybedince hayatım aslında değişmedi." diyen Şvaçko, şunları ifade etti:

"Ordu dışı kaldım, normal hayata geri döndüm. Doktorlar kimin orduda olup olmayacağına karar veriyor. Ayağımda da sorun var. Yere rahat şekilde çökemiyorum. Adaptasyon sürecinden geçmeliyim. Bu süreci atlattıktan sonra yeniden orduya dönebilirim."

Kendisi gibi ağır yaralanan askerlere acil şifalar dileyen Şvaçko, savaşta zafer kazanacakları inancını yitirmediğini sözlerine ekledi.