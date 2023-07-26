KF Tirana, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu
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Arnavutluk ekibi KF Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi ve futbolcusu Kristal Abazaj, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
Arnavutluk ekibi KF Tirana'da teknik direktör Orges Shehi ve futbolcusu Kristal Abazaj, yarın Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.
Maçın oynanacağı Beşiktaş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Shehi, "Bu karşılaşma öncesinde favori olmadığımızı biliyoruz. Fakat kendi şansımızı yaratacağız. En iyi performansımızı ortaya koyacağız. Takım kendini göstermeyi çok istiyor" dedi.Shehi, en iyi performanslarını göstermek istediklerini ifade ederek, "Hiçbir teknik direktör maça kaybetmek için çıkmaz. Takımım yarın en yüksek performansı vermek için sahaya çıkacak. Güzel bir maç olacağına eminim" şeklinde konuştu.Bu arada Skenderbeu'da futbol oynarken Beşiktaş'a karşı oynadığı hatırlatılan teknik adam, "Bugün oynanacak maç ayrı. Bugün başka bir takım var. Teknik direktör olarak maçlara çıkmak da çok farklı. O zamanki futbolla şimdiki futbol da aynı değil" diye konuştu.Takımın sağ kanat oyuncusu Kristal Abazaj da, "Futbolda küçük veya büyük takım diye bir şey yok. Küçük takımlar da büyük performanslar verebilir. Beşiktaş'a özel bir strateji uygulamadık. Uygulamayı da düşünmüyoruz. İsteğimiz sahadan iyi bir sonuç almak" ifadelerini kullandı.HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Öte yandan KF Tirana, yarın oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Beşiktaş Stadı'nda yaptığı idmanla tamamladı.- İstanbul