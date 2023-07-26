KF Tirana, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Arnavutluk ekibi KF Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi ve futbolcusu Kristal Abazaj, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Arnavutluk ekibi KF Tirana'da teknik direktör Orges Shehi ve futbolcusu Kristal Abazaj, yarın Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Maçın oynanacağı Beşiktaş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Shehi, "Bu karşılaşma öncesinde favori olmadığımızı biliyoruz. Fakat kendi şansımızı yaratacağız. En iyi performansımızı ortaya koyacağız. Takım kendini göstermeyi çok istiyor" dedi.

Öte yandan KF Tirana, yarın oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Beşiktaş Stadı'nda yaptığı idmanla tamamladı.