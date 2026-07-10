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Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kevin Rodrigues kararlı Açıklaması

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Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni transferi Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, teknik direktör Metin Diyadin'in kendisini istemesinin gurur verici olduğunu ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kadrosuna kattığı Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, teknik direktör Metin Diyadin'in kendisini istemesinin gurur verici olduğunu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kırmızı-siyahlı takımın yeni transferi Kevin Rodrigues, kulübün sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, transfer sürecinde teknik direktör Metin Diyadin ile görüştüğünü belirterek, "Çok gururluyum. Öncesinde hocayla konuştum. Hocanın beni istemesi benim için çok önemli ve gurur vericiydi. Hem hoca hem de kulüp için her şeyimi vermek istiyorum." dedi.

Türkiye'de daha önce forma giydiğini hatırlatan Portekizli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in çok rekabetçi bir lig olduğuna dikkati çekerek, "Açıkçası ilk geldiğim yıl çok şaşırmıştım. Tüm statlarda harika taraftarlar, inanılmaz atmosfer var. Gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda elimden gelenin en iyisini yapacak, bana duyulan güveni boşa çıkarmamak adına tüm gücümle mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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