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Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu Oldu

Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu Oldu
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Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Hamza Bakır ise 130 kiloda gümüş madalya elde etti.

Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda şampiyon oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibi Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. Bu sonuçla Kamal, ikinci kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış oldu. Kerem Kamal, 2022 yılında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almıştı.

Ayrıca bu yıl Tiran'da düzenlenen Ranking Serisi'nde de altın madalya kazanan milli güreşçi, Avrupa Şampiyonası'nda almış olduğu bu altın madalya ile sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Hamza Bakır'dan gümüş madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Hamza Bakır, Rus Sergei Semenov ile karşı karşıya geldi. Rakibine mağlup olan Bakır, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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