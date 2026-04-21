Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen 63 kiloda bronz madalya kazandı
Grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Kerem Kamal, Tiran'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Üçüncülük maçında Gürcü rakibi Abuladze'yi 6-2 yenerek ödülün sahibi oldu.
Sacit GÖNCÜ/TİRAN (Arnavutluk), AVRUPA Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Kerem Kamal, bronz madalyanın sahibi oldu.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem, üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşılaştı. Müsabakayı 6-2 kazanan geçen yılın Avrupa şampiyonu Kerem, bronz madalya aldı. Tiran'daki şampiyonada ilk iki maçını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, yarı finalde 5-0 öndeyken Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-5 yenilmişti.
