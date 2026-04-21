Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya elde etti. Tiran'daki organizasyonda Gürcü rakibi Pridon Abuladze'yi 6-2 yenerek madalyanın sahibi oldu. Böylece Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya çıkardı.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Kerem Kamal, bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem, üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-2 kazanan geçen yılın Avrupa şampiyonu Kerem, bronz madalya aldı. Milli güreşçi, böylece Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkardı.

Kerem Kamal, 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Tiran'daki şampiyonada ilk iki maçını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, yarı finalde 5-0 öndeyken Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-5 yenilmişti.

Öte yandan 55 kilo bronz madalya maçında Azerbaycanlı Rashad Mammadov'a teknik üstünlükle yenilen Ömer Halis Recep, 5'inci oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
