Kerem'in maç sonu paylaşımına düştüğü not olay oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve Fenerbahçe'nin Nice karşısında 2-1 kazandığı maçın kahramanlarından biri Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kerem, gol sevincini "Elhamdulillah" notuyla kutladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, binlerce taraftar yorum yaptı ve büyük beğeni topladı. Paylaşım, geceye damgasını vuran detaylardan biri oldu.