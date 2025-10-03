Kerem'in maç sonu paylaşımına düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Maç sonu yaptığı 'Elhamdulillah' notlu paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Aktürkoğlu'nun bu paylaşımı, geceye damgasını vuran detaylardan biri oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve Fenerbahçe'nin Nice karşısında 2-1 kazandığı maçın kahramanlarından biri Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.
MAÇ SONUNDA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kerem, gol sevincini "Elhamdulillah" notuyla kutladı.
İşte o paylaşım;
BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, binlerce taraftar yorum yaptı ve büyük beğeni topladı. Paylaşım, geceye damgasını vuran detaylardan biri oldu.