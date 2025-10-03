Haberler

Kerem'in maç sonu paylaşımına düştüğü not olay oldu

Kerem'in maç sonu paylaşımına düştüğü not olay oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kerem'in maç sonu paylaşımına düştüğü not olay oldu
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Maç sonu yaptığı 'Elhamdulillah' notlu paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Aktürkoğlu'nun bu paylaşımı, geceye damgasını vuran detaylardan biri oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve Fenerbahçe'nin Nice karşısında 2-1 kazandığı maçın kahramanlarından biri Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.

MAÇ SONUNDA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kerem, gol sevincini "Elhamdulillah" notuyla kutladı.

İşte o paylaşım;

Kerem'in maç sonu paylaşımına düştüğü not olay oldu

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, binlerce taraftar yorum yaptı ve büyük beğeni topladı. Paylaşım, geceye damgasını vuran detaylardan biri oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

Gazze'ye ilerleyen tek gemiye canlı yayında baskın! Bağlantı kesildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Milyonların beklediği kira artış oranı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek

Faturalarda yeni dönem: Şehirlere göre değişiklik gösterecek
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.