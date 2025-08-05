Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni

Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir süredir Kerem Aktürkoğlu ile temasta olan Fenerbahçe, milli futbolcunun transferini gerçekleştirmek için Portekiz'e çıkarma yaptı. Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan talimat alan Hakan Safi, transferi bitirmek için Portekiz'e gitti. Ancak kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği ve henüz anlaşma sağlanmadığı bildirildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir süredir Kerem Aktürkoğlu ile temasta olan Fenerbahçe, milli futbolcunun transferini gerçekleştirmek için Portekiz'e çıkarma yaptı.

KEREM İLE ANLAŞMA TAMAM

Benfica, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin gerçekleşmemesi sonrası Kerem Aktürkoğlu ile devam etme kararı aldı. Ancak 26 yaşındaki milli futbolcu ile görüşen Fenerbahçe, transfer için anlaşma sağladı.

4.5 MİLYON EURO MAAŞ KARŞILIĞINDA EL SIKIŞTI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşması halinde sarı-lacivertli takımın formasını giymeyi kabul etti. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon euro maaş karşılığında el sıkıştı.

UÇAK HAVALANAMADI

Ali Koç'tan talimatı alan Hakan Safi, özel uçağıyla Kerem Aktükoğlu'nun transferini bitirmek için Portekiz'e gitti. Ancak Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kulüpler arası görüşmeler sürüyor. Hala anlaşma yok. Durum aynı.

SEZON RAKAMLARI

Dört sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

GS’DAN GİDENE KADAR SAÇ BAŞ YOLDURDU BİZE SIRA FENERDE. NASIL VİZYONSUZ OLDUĞU BELLİ FENERİN. NEREDE BİTİK ADAMLAR VAR ONLARIN PEŞİNDELER. BİR STAR FUTBOLCU GÖREMEDİK. MEŞHUR SADECE JOSE MOURİNHO GERİSİ BİT PAZARINDADA VAR.

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Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Haberlercom her gün iki uçak kaldırıyor fener için

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Dönerse açıklama yapar çocukken Fenerbahçeliydim diye :)

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

MAL_HAT VE MELİKE DALAYLAMALARINA GÜN DOĞDU :)) BUZ TAKVİYESİ YAPIYORLARMIŞ SON GELEN HABERE GÖRE :)))

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Haber YorumlarıEnes:

Kerem fenere gelirse tarihinin en büyük kaşığını yer .

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