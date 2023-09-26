Kerem'i ıslıklayan Galatasaraylılar utancından kıpkırmızı olacak! Dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta taraftarın bir kısmının ıslıkladığı Kerem Aktürkoğlu, 2023'e damga vurdu. Milli futbolcu çıktığı 32 maçta 18 asist yaparak, bu alanda dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi ile yakaladığı uyum dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynadığı maçta eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Milli futbolcu yaptığı asistlerle 2023 yılında Kevin de Bruyne, Bernardo Silva gibi isimleri geride bıraktı.

DAHA FAZLA ASİST YAPAN YOK

Transfermarkt'ın verilerine göre Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 2023 yılında an itibarıyla en fazla asist yapan futbolcu konumunda bulunuyor. Milli yıldız, 32 maçta 18 kez arkadaşlarına gol attırma başarısı gösterdi.

DE BRUYNE, KEREM'İN ENSESİNDE

Kerem'in en yakın takipçisi ise Manchester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Kevin de Bruyne. Belçikalı orta saha 29 maçta 17 asist yaptı ve listede 2. sırada yer aldı.

Görsel: Transfermarkt