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Kerem'den maç sonu çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri

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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ekstra bir motivasyon olduğunu belirtti. Aktürkoğlu, "3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 5-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE PUAN KAYBEDİNCE MOTİVE OLDUK"

Maç hakkında konuşan Kerem, Fenerbahçe'ye de değindi. Aktürkoğlu, "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

"MÜKEMMEL OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu, "Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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