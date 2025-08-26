Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj: Beni almadan dönmeyin

Portekiz ekibi Benfica forması giyen ve uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilere transfer mesajı gönderdi.

"BENİ ALMADAN DÖNMEYİN"

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilere, "Beni almadan İstanbul'a dönmeyin, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamaya geleceğim" mesajını gönderdi.

Fenerbahçe, Kerem'in dik duruşu sebebiyle Benfica'dan herhangi bir indirim talep etmeyecek, 22.5 milyon euroluk teklif geçerli olacak. Ali Koç ve Hakan Safi, milli oyuncuyu perşembe günü İstanbul'a getirmek için maçtan sonra Lizbon'da kalacak. Benfica son dakika fikir değiştirip fiyatı artırmazsa bu transferin bitirilmesi amaçlanıyor.