Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj: Beni almadan dönmeyin

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilere transfer mesajı gönderdi. Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye, "Beni almadan İstanbul'a dönmeyin, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamaya geleceğim" mesajını iletti. Fenerbahçe, Aktürkoğlu'nun kararlı duruşu nedeniyle Benfica'dan herhangi bir indirim talep etmeyecek.

Portekiz ekibi Benfica forması giyen ve uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilere transfer mesajı gönderdi.

"BENİ ALMADAN DÖNMEYİN"

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilere, "Beni almadan İstanbul'a dönmeyin, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamaya geleceğim" mesajını gönderdi.

Fenerbahçe, Kerem'in dik duruşu sebebiyle Benfica'dan herhangi bir indirim talep etmeyecek, 22.5 milyon euroluk teklif geçerli olacak. Ali Koç ve Hakan Safi, milli oyuncuyu perşembe günü İstanbul'a getirmek için maçtan sonra Lizbon'da kalacak. Benfica son dakika fikir değiştirip fiyatı artırmazsa bu transferin bitirilmesi amaçlanıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yalvar oğlum yalvar ayaklarının suyunu iç midesiz omurgasız .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

Şampiyonluk. ?? hangi şampiyonluk sağlık kontrolünden 3 sefer geçirin bunu rüya görüyor sanırım..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Maşşallah .. sanki .. HİÇLİK ... diyip .. poz vermiş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
