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Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay vefat etti

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Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcusu Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay hayatını kaybetti. Kerem'in acısını paylaşan sarı-kırmızılı kulüp, dede Demirbay için başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaray'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay vefat etti.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli futbolcumuza ve ailesine sabırlar diliyoruz" denildi.

KEREM'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Kerem Demirbay, 2023 yazında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Kerem, sarı-kırmızılı formayla toplamda 67 maça çıktı ve 7 gol, 10 asistlik performansı sergiledi. 31 yaşındaki orta sahanın Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay vefat etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

bundan bize ne

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