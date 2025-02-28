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Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Konyaspor'un golsüz berabere kalmasının ardından Galatasaraylı futbolculara "Yabancı hakem mi, Türk hakem mi?" sorusu yöneltildi. Bu soruya Kerem Demirbay "Biz Türk'üz kardeşim" yanıtını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası son grup maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar fair play kuralı sayesinde çeyrek finale yükseldi.

"BİZ TÜK'ÜZ KARDEŞİM"

Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcular stadyumdan ayrılırken, "Yabancı hakem mi, Türk hakem mi?" sorusu soruldu. Bazı futbolcular yanıt verdi.

Kerem Demirbay, "Biz Türk'üz kardeşim. Türkiye'deyiz." dedi. Soruya gülen Kaan Ayhan, "Hiçbir fikrim yok" diye yanıtladı.

Mario Lemina, "Bu zor bir iş. İkisine de saygı duyuyorum. Onlara saygı duymalıyız ve anlamaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

adamsın KEREM

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Haber YorumlarıSERKAN ÇELİK:

o yüzden mi alman milli takımında oynadı ?

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