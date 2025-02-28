Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt

Ziraat Türkiye Kupası son grup maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar fair play kuralı sayesinde çeyrek finale yükseldi.

"BİZ TÜK'ÜZ KARDEŞİM"

Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcular stadyumdan ayrılırken, "Yabancı hakem mi, Türk hakem mi?" sorusu soruldu. Bazı futbolcular yanıt verdi.

Kerem Demirbay, "Biz Türk'üz kardeşim. Türkiye'deyiz." dedi. Soruya gülen Kaan Ayhan, "Hiçbir fikrim yok" diye yanıtladı.

Mario Lemina, "Bu zor bir iş. İkisine de saygı duyuyorum. Onlara saygı duymalıyız ve anlamaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.