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Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor. Spartak Moskova'nın ilk teklifini geri çeviren Kerem, Rus kulübünün fiyat arttırmasıyla ikna oldu. Kısa süre içerisinde yeni takımına imza atacak olan milli futbolcu, çeşitli bonusların yer aldığı sözleşmeyle yıllık 3 milyon euro kazanacak ve imza parası da alacak. Spartak Moskova, 25 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödeyecek. Kerem, bu sözleşmeyle yeni takımının en çok kazanan ismi olacak.

Galatasaray'daki kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu, geleceğiyle ilgili kararı verdi. Spartak Moskova takımından gelen ilk teklifi geri çeviren Kerem, Rus ekibinin teklifini yükseltmesiyle ikna oldu. Milli futbolcu, kısa sürede içerisinde yeni takımına imzayı atacak.

TEKLİF YÜKSELTTİLER

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bonservis görüşmelerinde anlaşma sağladığı Rusya temsilcisi Spartak Moskova'dan kendisine gelen ilk teklifi yeterli görmeyip reddetmişti. Bunun üzerine Moskova temsilcisi, fiyat yükselterek yaptığı ikinci teklifle Kerem'i ikna etmeyi başardı.

3 MİLYON EURO İLE EN ÇOK KAZANAN OLACAK

Milli futbolcunun Spartak Moskova ile üzerinde anlaşma sağlandığı sözleşmenin detayları belli oldu. 4 senelik sözleşme imza atacak olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bonusların da yer aldığı anlaşmayla yıllık 3 milyon euro net ücret kazanacak. Spartak, Kerem'e maaşının dışında imza parası da ödeyecek. Kerem böylece Spartak Moskova'nın en çok kazanan futbolcusu olacak.

BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO

Öte yandan Rus ekibinin Galatasaray'a ödeyeceği bonservis miktarı da ortaya çıktı. Ruslar, Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulüplerin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Veysel null:

Nihayet be kerem in beceriksizliklerinden gına gelmişti artık, gitsin artık onun yerinde Barış Alper ya da Zaha oynar. Veya yapılacak yeni çok kaliteli bir transfer oynasın.

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mert kılıc:

12 mi şimdi bu gerçekten ?? ahahhahahahahah

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