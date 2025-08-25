Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, takımının Tondela maçının ardından teknik direktörü Bruno Lage'a isyan etti. Milli futbolcu, Tondela maçının sonlarına doğru oyuna girmesi nedeniyle hocasına, ''Madem bu takımın yıldızı olarak gösteriliyorum, daha fazla süre almalıyım'' şeklinde serzenişte bulundu.

''DAHA FAZLA SÜRE ALMALIYIM'''

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Kerem Aktürkoğlu, takımının Tondela ile oynadığı maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna 67. dakikada dahil oldu. Bu durum karşısında milli oyuncunun moralinin bozulduğu belirtildi. Teknik direktör Bruno Lage ile özel bir görüşme yaptığı belirtilen Kerem'in hocasına ''Madem bu takımın yıldızı olarak gösteriliyorum, daha fazla süre almalıyım. Takımda kalırsam yedek olmak istemiyorum.'' dediği iddia edildi.

FENERBAHÇE İDDİALARI HALA GÜNDEMDE

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem için tekliflerini sunmuş ancak Benfica bu teklifleri reddetmişti. Benfica başkanı Rui Costa, oyuncuyu takımda tutma kararı aldı ancak transferde kapının kapanmadığı belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Benfica'da 4 maça çıkan Kerem, bu maçlarda henüz gol veya asist katkısı gerçekleştiremedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
