Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönmek için tek şartı var

Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönmek için tek şartı var
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Benfica'dan ayrılmaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nun ilk hedefi 5 büyük ligden birinde forma giymek. Yıldız isim, bu liglerden teklif alamaması durumunda Süper Lig'e geri dönecek.

Geride bıraktığımız sezonun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinden ayrılmak istiyor. Bu doğrultuda milli oyuncunun ismi Türkiye'yle de anılırken geri dönüşü için sıcak bir gelişme yaşandı.

HEDEFİ 5 BÜYÜK LİG, OLMAZSA TÜRKİYE

Benfica'dan ayrılmayı düşünen 26 yaşındaki futbolcu, 5 büyük ligden teklif bekliyor. Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerine 5 büyük ligden birinde devam etmek istediği ancak bu teklifleri alamaması durumunda yeniden Türkiye'ye dönebileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ PUSUDA BEKLİYOR

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu izlediği ve yıldız oyuncunun beklediği teklifleri alamaması durumunda devreye gireceği öğrenildi. Deneyimli futbolcunun geleceği birkaç hafta içinde netlik kazanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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