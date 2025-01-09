Kerem Aktürkoğlu kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı
Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Benfica, Braga'yı 3-0 yenerek finale çıktı. Kerem Aktürkoğlu yedek başladığı karşılaşmada 65. dakikada oyuna dahil oldu. Angel Di Maria'nın iki golü ve Alvaro Fernandez'in golü ile Benfica, finalde Sporting Lizbon'un rakibi oldu.
Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica, Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Braga'yı 3-0 yenerek finale çıktı.
DI MARIA ŞOV YAPTI
Kırmızı beyazlı takım ilk yarıda attığı gollerle final biletini aldı. Benfica'da 27 ve 37. dakikalarda Angel Di Maria, 28. dakikada ise Alvaro Fernandez fileleri havalandırdı. Braga'da Jonatas Noro 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
65'DE OYUNA GİRDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 65. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı. Yedekler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu ise aynı dakikada Andreas Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu. Benfica, Portekiz Lig Kupası'nın finalinde Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşacak.