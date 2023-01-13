Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinde yaptığı hareketi taraflı tarafsız herkes ayakta alkışladı

Spor Haberleri

Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinde yaptığı hareketi taraflı tarafsız herkes ayakta alkışladı

Süper Lig'de Galatasaray'ın evinde oynadığı Hatayspor mücadelesinde ilk golü atan Kerem Aktürkoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı andı. Aktürkoğlu, vefatının üzerinden 1 yıl geçen Çalık'ın 5 numaralı formasını tribünlere gösterdi.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu unutmadı.

AHMET ÇALIK'IN FORMASINI TRİBÜNLERE GÖSTERDİ

Başarılı futbolcu, Hataysporla oynadıkları mücadelenin 9. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Yaşadığı sevinçte yedek kulübesine doğru gelen milli futbolcu, Ahmet Çalık'ın formasını alarak tribünlere gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinde yaptığı hareketi taraflı tarafsız herkes ayakta alkışladı

TARAFTARLARDAN ALKIŞ ALDI

Yıldız futbolcunun yapmış olduğu bu hareket taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden alkış aldı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında ilk yarıyı Kerem Aktürkoğlu ve Mata'nın golleriyle 3-0 önde kapattı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kerem Aktürkoğlu Ahmet Çalık Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title