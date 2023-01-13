Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinde yaptığı hareketi taraflı tarafsız herkes ayakta alkışladı
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Süper Lig'de Galatasaray'ın evinde oynadığı Hatayspor mücadelesinde ilk golü atan Kerem Aktürkoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı andı. Aktürkoğlu, vefatının üzerinden 1 yıl geçen Çalık'ın 5 numaralı formasını tribünlere gösterdi.
Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu unutmadı.
AHMET ÇALIK'IN FORMASINI TRİBÜNLERE GÖSTERDİ
Başarılı futbolcu, Hataysporla oynadıkları mücadelenin 9. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Yaşadığı sevinçte yedek kulübesine doğru gelen milli futbolcu, Ahmet Çalık'ın formasını alarak tribünlere gösterdi.
TARAFTARLARDAN ALKIŞ ALDI
Yıldız futbolcunun yapmış olduğu bu hareket taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden alkış aldı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında ilk yarıyı Kerem Aktürkoğlu ve Mata'nın golleriyle 3-0 önde kapattı.