Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinde yaptığı hareketi taraflı tarafsız herkes ayakta alkışladı

Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu unutmadı.

AHMET ÇALIK'IN FORMASINI TRİBÜNLERE GÖSTERDİ

Başarılı futbolcu, Hataysporla oynadıkları mücadelenin 9. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Yaşadığı sevinçte yedek kulübesine doğru gelen milli futbolcu, Ahmet Çalık'ın formasını alarak tribünlere gösterdi.

TARAFTARLARDAN ALKIŞ ALDI

Yıldız futbolcunun yapmış olduğu bu hareket taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden alkış aldı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında ilk yarıyı Kerem Aktürkoğlu ve Mata'nın golleriyle 3-0 önde kapattı.