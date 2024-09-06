Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu. Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın getirildiği konuşuluyor. Resmi duyuru ise kısa süre içinde yapılacak.
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine yeni kaptanın kim olacağı belli oldu.
KAAN YENİ KAPTAN OLDU
Galatasaray'da yeni kaptan Kaan Ayhan oldu. Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak başta gelen Kaan Ayhan, kaptanlık görevini üstlenecek.
RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK
Galatasaray'ın resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor. Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.