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Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu. Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın getirildiği konuşuluyor. Resmi duyuru ise kısa süre içinde yapılacak.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine yeni kaptanın kim olacağı belli oldu.

KAAN YENİ KAPTAN OLDU

Galatasaray'da yeni kaptan Kaan Ayhan oldu. Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak başta gelen Kaan Ayhan, kaptanlık görevini üstlenecek.

RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Galatasaray'ın resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor. Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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