Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare
Fenerbahçe'ye transfer olan eski Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun çocukken Fenerbahçe kale arkası tribününde yer alan fotoğrafı paylaşıldı.

Geçmiş dönemlerde Galatasaray forması giyen ve daha sonrasında Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'ye geri dönerek Fenerbahçe'ye transfer oldu.

BENFICA RESMEN AÇIKLADI

Benfica, 26 yaşındaki milli oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.' denildi.

FENERBAHÇELİ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Öte yandan hangi takımı tuttuğu çok tartışılan Kerem'in Fenerbahçe'yi desteklediğine dair önemli bir paylaşım yapıldı. Milli oyuncunun, küçük yaşlardayken ailesi ile birlikte Fenerbahçe kale arkası tribününde yer alan fotoğrafı kamuoyuna servis edildi. Fotoğrafta 2012 senesinde oynanan Fenerbahçe-Spartak Moskova maçının olduğuna dair bilgiye de yer verildi.

İşte o fotoğraf;

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu fenerliyi de fener stadına gömer galatasaray boşuna heveslenmesin..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
