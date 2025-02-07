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Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen antrenör, Cengiz Ünder'i duyunca anında vazgeçti

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Yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapan Spartak Moskova'nın, Cengiz Ünder'i istemediği belirtildi. Rus kulübünün teknik direktörü Dejan Stankovic, milli oyuncuyu reddetti ve "Şampiyonluk yarışında bitmiş bir futbolcu transfer istemiyorum" dedi.

Yaz ayı transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için tüm şartları zorlayan, hatta Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklifte bulunan Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder'i istemediği öğrenildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, Spartak Moskova'ya önerildi. Rus kulübünün teknik direktörü Dejan Stankovic'in milli oyuncuyu reddettiği öğrenilirken, 46 yaşındaki çalıştırıcının Sportif Direktör Cagigao'ya 'şampiyonluk yarışında bitmiş bir futbolcu transfer istemiyorum' dediği ifade edildi.

"FUTBOL HAYATI BİTMİŞ BİR ADAMI İSTEMİYORUM"

18. haftası sona eren Rusya Ligi'nde lider Zenit'in sadece 2 puan arkasında yer alan Spartak Moskova'nın şampiyonluk için tüm şartları seferber ettiği belirtilirken, Sırp teknik adam Dejan Stankovic'in Cengiz Ünder hakkında "Futbol hayatı bitmiş bir topçuyu istemiyorum" dediği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen antrenör, Cengiz Ünder'i duyunca anında vazgeçti
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Cengiz umarım bu haberi okursun da azıcık utanır kendini toparlarsın

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Haber Yorumlarıİzzet Şekerci:

haberler çöm biz kerem aktürkoglu nu benfica da sanıyorduk yada siz 6 ay geriden geçiyorsunuz

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Haber YorumlarıXkişi:

Cengiz Türk futbolcuların vücut bulmuş hali.

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Haber YorumlarıEngin Kılıç:

bencede doğru tespit etmiş az kalsın bjk tranzfer edicekti ölmüş bir futbolcu sadece mattiyeti düşünüyor futbolu unuttu ..

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