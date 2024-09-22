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Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçtan önce Mert Hakan Yandaş ile tartışan Aktürkoğlu, dünkü maçın ardından Yunus Akgün'ün paylaşımına "Kulübeden izlesin" şeklinde bir cevap verdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

KEREM'DEN BOMBA GÖNDERME

Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçtan önce Mert Hakan Yandaş ile tartışan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda Yunus Akgün'ün paylaşımına bomba bir yanıt verdi.

"KULÜBEDEN İZLESİN"

3-1'lik maçın ardından paylaşım yapan ve, "Burada kalmıştık" notunu düşen Yunus Akgün'e Kerem Aktürkoğlu'ndan, "Kulübeden izlesin" cevabı geldi. O yanıt maça yedek başlayan Mert Hakan'a gönderme olarak yorumlandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Barış O. B.:

Helal Kerem. Fenerliyim ama cuk diye koymuşsun ayağına taş değmesin

10
1
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